«Уфа» обыграла «Томь»
Матч 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Томью» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».
Победный мяч на 64-й минуте забил Александр Сухов. Сысуев слева ворвался в штрафную площадь и сделал пас на Сухова, который оставил не у дел защитника и послал мяч в дальний угол.
«Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в чемпионате России. У «Томи» девять очков и 15-е место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Тереком», а «Томь» примет «Ростов».
Чемпионат России. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Голы
Сухов 64 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Живоглядов, Васин, Ванек, Игбун, Безденежных (Марсиньо, 46), Засеев (Фатай, 62), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 84)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев, Бордачёв, Жиров, Дроппа, Ковальчук, Комбаров (Баляйкин, 80), Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Сысуев, 34; Засеев, 59 - Соболев, 13; Жиров, 40; Комбаров, 71
Удаления:
нет - Дудиев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
05 декабря 13:00, Нефтяник, Текстовая трансляция