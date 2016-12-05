«Уфа» обыграла «Томь»

Матч 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».

Победный мяч на 64-й минуте забил Александр Сухов. Сысуев слева ворвался в штрафную площадь и сделал пас на Сухова, который оставил не у дел защитника и послал мяч в дальний угол.

«Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в чемпионате России. У «Томи» девять очков и 15-е место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Тереком», а «Томь» примет «Ростов».



Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур