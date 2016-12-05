Аксель Витсель: Мы были удивлены составом «Ростова», но ни всегда играют в одном стиле
Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».
- Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых
игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов.
Мы действительно хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный
матч с точки зрения преследования «Спартака». Мы выиграли только одно
очко, а могли сравняться с ними. В общем, в стартовом составе были
перемены, но это был всt тот же «Ростов», он всегда играет в одном и том
же стиле.
Если дать им мяч, они не знают, что с ним делать. Защитники делают длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и «Ростов» всегда играет одинаково, - заявил Витсель.
В случае сегодняшней победы над «Рубином» московский «Спартак» может увеличить свой отрыв в чемпионской гонке от питерского клуба до пяти очков.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция