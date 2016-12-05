Аксель Витсель: Мы были удивлены составом «Ростова», но ни всегда играют в одном стиле

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».

- Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов. Мы действительно хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный матч с точки зрения преследования «Спартака». Мы выиграли только одно очко, а могли сравняться с ними. В общем, в стартовом составе были перемены, но это был всt тот же «Ростов», он всегда играет в одном и том же стиле.



Если дать им мяч, они не знают, что с ним делать. Защитники делают длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и «Ростов» всегда играет одинаково, - заявил Витсель.

В случае сегодняшней победы над «Рубином» московский «Спартак» может увеличить свой отрыв в чемпионской гонке от питерского клуба до пяти очков.

