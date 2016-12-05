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«Амур» дома обыграл «Северсталь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Северсталью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Амура».

В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Виталий Попов и Кирилл Капустин (дважды). У «Северстали» голы в активе Игоря Магогина и Руслана Карлина.

«Амур» набрал 44 очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Северстали» 41 очко и 13-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Северсталь - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Голы:

Зогорна (Куусела, Камалов), 11:23 (1:0). Попов (Коларж, Руденков), 43:12 (2:0). Капустин (Метсола, Кондратьев), 45:46 (3:0). Магогин 52:16 (3:1 - мен.). Карлин (Кагарлицкий, Коварж), 53:41 (3:2). Куусела (Рамстедт, Кондратьев), 59:59 (4:2 - п.в.).

Место и дата

05 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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