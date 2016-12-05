Кокорин стал продавцом пышек в рамках благотворительной акции
Нападающий
«Зенита» Александр Кокорин совместно с «Русфондом» принял участие в
благотворительной акции по сбору денежных средств и на один день стал продавцом
пышек.
Пышечная, где поработает Кокорин, находится в Петербурге, на улице Большая Конюшенная.
Александр Кокорин свое обещание выполнил и стал продавцом пышек на один день! pic.twitter.com/e9X4QaNx6x— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 5 декабря 2016 г.
Напомним,
задача акции - собрать 1 млн 792 тысячи рублей для помощи семилетнему Матвею
Орлову с апластической анемией (заболевание кроветворной системы, - Прим.
ред.).
Для
ускорения сбора средств, Кокорин лично оплатит поиск и активацию донора для
Матвея.
Ранее в благотворительных акциях принимали участие другие футболисты «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, а Жозе Маурисио - таксистом.