Кокорин стал продавцом пышек в рамках благотворительной акции

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин совместно с «Русфондом» принял участие в благотворительной акции по сбору денежных средств и на один день стал продавцом пышек.

Пышечная, где поработает Кокорин, находится в Петербурге, на улице Большая Конюшенная.

Александр Кокорин свое обещание выполнил и стал продавцом пышек на один день! pic.twitter.com/e9X4QaNx6x — Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 5 декабря 2016 г.

Напомним, задача акции - собрать 1 млн 792 тысячи рублей для помощи семилетнему Матвею Орлову с апластической анемией (заболевание кроветворной системы, - Прим. ред.).

Для ускорения сбора средств, Кокорин лично оплатит поиск и активацию донора для Матвея.

Ранее в благотворительных акциях принимали участие другие футболисты «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, а Жозе Маурисио - таксистом.