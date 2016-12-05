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Кокорин стал продавцом пышек в рамках благотворительной акции

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин совместно с «Русфондом» принял участие в благотворительной акции по сбору денежных средств и на один день стал продавцом пышек.

Пышечная, где поработает Кокорин, находится в Петербурге, на улице Большая Конюшенная.

Напомним, задача акции - собрать 1 млн 792 тысячи рублей для помощи семилетнему Матвею Орлову с апластической анемией (заболевание кроветворной системы, - Прим. ред.).

Для ускорения сбора средств, Кокорин лично оплатит поиск и активацию донора для Матвея.

Ранее в благотворительных акциях принимали участие другие футболисты «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, а Жозе Маурисио - таксистом.

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