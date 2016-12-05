Алексей Воевода: Пусть американцы бойкотируют ЧМ, у них сейчас нет сильных спортсменов

Двукратный чемпион Олимпийских игр российский бобслеист Алексей Воевода прокомментировал информацию о том, что сборная США рассматривает возможность бойкотировать чемпионат мира в Сочи.

- Пусть бойкотирует. После того как Касьянов удачно выступил на Кубке мира, выиграл его, они сразу решили бойкотировать. Интересная параллель. Это позиция слабого человека, а не сильного. Поэтому пусть бойкотируют. Знаете, давление, которое оказывалось на российских спортсменов, общая травля, которая длится достаточно долго, она беспрецедентная. Это верх безумия, когда национальная сборная Америки говорит, что не приедет выступать и будет бойкотировать чемпионат мира по бобслею. Пусть не едут, у них сейчас в принципе нет сильных спортсменов, чтобы конкурировать с нашей сборной, с европейскими командами. Те же самые латыши, чтобы они ни говорили, приедут и будут выступать. А если весь мир будет бойкотировать, мы проведем свой чемпионат мира. И станем чемпионами. Разве это плохо?, - цитирует Воеводу НСН.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.