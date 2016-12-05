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Юрий Кашкаров: Ребята посмотрят на Бабикова и подумают: «Мы тоже можем побеждать Фуркада»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Юрий Кашкаров – о победе Антона Бабикова и Максима Цветкова в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

- Не рано побеждаем? Пик формы весь сезон держать невозможно.

- Давно ушли от такого понятия – пик формы. Подготовка идет с расчетом на весь сезон. Зимой нет времени на интенсивные тренировки – соревнования идут одно за другим. И здесь тренерский штаб должен регулировать, какие этапы Кубка мира можно пропустить, а это время посвятить восстановлению. Чтобы подойти в полной готовности к основному старту – чемпионату мира.

- Радует, что завоевано сразу две медали – золото и серебро. Такой успех и всей команде придает уверенность.

- Ребята работают вместе, прекрасно знают друг друга. И теперь остальные посмотрят на Антона и Максима и подумают: «Мы тоже можем у Фуркада выигрывать». Непобедимых нет.

Вчера на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде в гонке преследования на 12,5 км победил российский биатлонист Антон Бабиков, вторым финишировал еще один наш спортсмен Максим Цветков, бронза у обладателя Большого хрустального глобуса прошлого сезона француза Мартена Фуркада.

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