День в истории. Клаусу Аллофсу исполнилось 60 лет
Сегодня исполняется 60 лет спортивному директору «Вольфсбурга», бывшему нападающему сборной Германии Клаусу Аллофсу.
С 1975 по 1993 год Аллофс защищал цвета «Фортуны» из Дюссельдорфа, «Кельна», «Марселя», «Бордо» и бременского «Вердера».
Он сыграл 56 матчей за сборную ФРГ и забил 17 мячей, став в 1980 году чемпионом Европы.
Аллофс - третий в нижнем ряду
После завершения карьеры игрока Клаус в течение десятилетия занимал должность генерального директора «Вердера». В этот период команда выдвинулась в лидеры немецкой бундеслиги и смогла стать чемпионом страны (в 2004 году). С ноября 2012 года Аллофс работает в «Вольфсбурге».
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