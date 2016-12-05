Эйдур Гудьонсен: Я готов сыграть за «Шапекоэнсе», если у них найдется место для меня
Известный исландский нападающий Эйдур Гудьонсен заявил, что готов сыграть
за «Шапекоэнсе». Он предложил команде свою помощь в связи трагедией, которая
унесла жизни большинства игроков.
«Из уважения готов сыграть за «Шапекоэнсе», если у них найдется место для меня. Или хотя бы для того, чтобы еще раз сыграть вместе с Роналдиньо», - написал Гудьонсен в своем твиттере.
Отметим, ранее сообщалось, что в «Шапекоэнсе» может перейти Роналдиньо, но позднее появилось опровержение этой новости. Гудьонсен известен по выступлениям за «Челси» и «Барселону», после ухода из индийского «Пуна Сити» в сентябре он является свободным агентом.
Напомним также, что
«Шапекоэнсе» была присуждена победа в Копа Судамерикана.
Ранее самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.