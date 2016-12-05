Валерий Петраков: Играли достойно, а вот с судейским беспределом на поле нужно разбираться

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил судейство в матче чемпионата России против «Уфы» (0:1).

- Играли сегодня достойно, а вот с судейским беспределом на поле нужно разбираться. Очень большая просьба к господину Будогосскому (глава департамента судейства и инспектирования РФС) разобраться с этим вопросом. Нам гол забивают при фоле в центральной зоне, судья не видит. Во втором тайме сбивают игрока в штрафной, судья снова пропускает, - цитирует Петракова ТАСС.

Победный мяч на 64-й минуте забил Александр Сухов. После 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в чемпионате России. У «Томи» девять очков и 15-е место.



