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Александр Кокорин: Работать продавцом пышек было очень легко

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями о работе в пышечной в рамках благотворительной акции.

- Мне сказали, что это место - легендарное в Петербурге. Долго не выбирал. Подготовка времени не заняла, мне на месте все объяснили, все было очень легко.

- У вас даже санитарная книжка была.
- Да, все прошло как полагается, без этого не мог выйти на работу.

- Если акции будут продолжаться, поучаствуете еще?
- Конечно, если дадут поучаствовать - приду еще раз, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, задача акции - собрать 1 млн 792 тысячи рублей для помощи семилетнему Матвею Орлову с апластической анемией (заболевание кроветворной системы, - Прим. ред.).

Для ускорения сбора средств, Кокорин лично оплатит поиск и активацию донора для Матвея.

Ранее в благотворительных акциях принимали участие другие футболисты «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, а Жозе Маурисио - таксистом. 

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