Александр Кокорин: Работать продавцом пышек было очень легко
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями
о работе в пышечной в рамках благотворительной акции.
- Мне сказали, что это место - легендарное в Петербурге. Долго не выбирал. Подготовка времени не заняла, мне на месте все объяснили, все было очень легко.
- У вас даже санитарная книжка была.
- Да, все прошло как полагается, без этого не мог выйти на работу.
- Если акции будут продолжаться, поучаствуете еще?
- Конечно, если дадут поучаствовать - приду еще раз, - передает слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним,
задача акции - собрать 1 млн 792 тысячи рублей для помощи семилетнему Матвею
Орлову с апластической анемией (заболевание кроветворной системы, - Прим. ред.).
Для
ускорения сбора средств, Кокорин лично оплатит поиск и активацию донора для
Матвея.
Ранее в
благотворительных акциях принимали участие другие футболисты «Зенита»: Халк
танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин
проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был
цирковым артистом, а Жозе Маурисио - таксистом.