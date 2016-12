Команды Моуринью одержали лишь 9 побед в 30 последних матчах АПЛ

Команды под руководством Жозе Моуринью («Челси» и «Манчестер Юнайтед») одержали только 9 побед в 30 последних матчах чемпионата Англии по футболу (30%).

Mourinho woe, cup comebacks and bad champions...



It's the weekend of football in stats: https://t.co/sOkPiY5wwZ pic.twitter.com/VaozuAYBMw