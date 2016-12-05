Команды Моуринью одержали лишь 9 побед в 30 последних матчах АПЛ

Команды под руководством Жозе Моуринью («Челси» и «Манчестер Юнайтед») одержали только 9 побед в 30 последних матчах чемпионата Англии по футболу (30%).

Mourinho woe, cup comebacks and bad champions...



It's the weekend of football in stats: https://t.co/sOkPiY5wwZ pic.twitter.com/VaozuAYBMw — BBC Sport (@BBCSport) 5 декабря 2016 г.

Напомним, португалец был уволен из «Челси» по ходу прошлого сезона. Команда завершала чемпионат-2015/16 под руководством Гуса Хиддинка.



При этом, Моуринью выиграл 136 из 196 первых своих матчей в чемпионате Англии (69%).

Отметим, что по итогам первых 14 матчей национального первенства показатели «МЮ» Моуринью (21 очко) уступают результатам команды, когда ее возглавляли Дэвид Мойес (22) и Луи ван Гал (25).

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, на 13 очков отставая от лидирующего в турнире «Челси».



