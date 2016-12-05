Команды Моуринью одержали лишь 9 побед в 30 последних матчах АПЛ
Команды под руководством Жозе Моуринью («Челси» и «Манчестер Юнайтед») одержали только 9 побед в 30 последних матчах чемпионата Англии по футболу (30%).
Mourinho woe, cup comebacks and bad champions...— BBC Sport (@BBCSport) 5 декабря 2016 г.
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Напомним, португалец был уволен из «Челси» по ходу прошлого сезона. Команда завершала чемпионат-2015/16 под руководством Гуса Хиддинка.
При этом, Моуринью выиграл 136 из 196 первых своих матчей в чемпионате Англии (69%).
Отметим, что по итогам первых 14 матчей национального первенства показатели «МЮ» Моуринью (21 очко) уступают результатам команды, когда ее возглавляли Дэвид Мойес (22) и Луи ван Гал (25).
В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, на 13 очков отставая от лидирующего в турнире «Челси».
Матч
Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Ибрагимович 42 (0:1). Бэйнс 89 (1:1 - пен.).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Мори, Бэйнс, Коулмэн (Холгейт, 67), Бэрри, Клеверли (Деулофеу, 65), Гуйе, Миральяс, Боласи (Валенсия, 68), Лукаку
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Дармиан, Рохо, Мхитарян (Феллайни, 85), Кэррик, Погба, Эррера, Валенсия, Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 83)
Предупреждения:
Бэрри, 31; Лукаку, 90 - Рохо, 16; де Хеа, 88; Феллайни, 88
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
04 декабря 19:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция