Кононов в ближайшее время подпишет контракт с киевским «Динамо»

Следующим главным тренером киевского «Динамо» станет бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов. Он заменит на этом посту Сергея Реброва.

Как сообщает «Матч ТВ», руководство «Динамо» планирует в ближайшее время отправить Реброва в отставку. Главным тренером вместо него станет Кононов. В ближайшее время стороны должны окончательно согласовать детали и подписать контракт.

Напомним, Олег Кононов покинул «Краснодар» 13 сентября текущего года. Его сменил Игорь Шалимов. Киевское «Динамо» в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от «Шахтера» на десять очков.

Ранее также сообщалось, что среди претендентов на пост главного тренера есть белорусские специалисты Леонид Кучук и Александр Хацкевич. Кучук позднее опроверг эту информацию.



