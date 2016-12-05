Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 4СКА
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Футбол  Амкар3 : 0Оренбург
Футбол  Спартак- : -Рубин
Гандбол  Россия- : -Хорватия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Гончаренко: Мы хорошо поработали и набрали хорошее количество очков

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (1:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

- У нас были игры и лучшего качества, но поле тяжелое, было трудно вести атакующие действия. В каком настроении уходим на перерыв? Считаю, что мы достаточно хорошо поработали и набрали хорошее количество очков, - цитирует Гончаренко «Газета.ru». 

Напомним, что победный мяч на 64-й минуте забил Александр Сухов. После 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в чемпионате России. У «Томи» девять очков и 15-е место.  

Матч

Уфа - Томь - 1:0 (0:0)

Голы

Сухов 64 (1:0).

Состав

Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Живоглядов, Васин, Ванек, Игбун, Безденежных (Марсиньо, 46), Засеев (Фатай, 62), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 84)

Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев, Бордачёв, Жиров, Дроппа, Ковальчук, Комбаров (Баляйкин, 80), Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 77)

Предупреждения:

Сысуев, 34; Засеев, 59 - Соболев, 13; Жиров, 40; Комбаров, 71

Удаления:

нет - Дудиев, 90

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

05 декабря 13:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гончаренко выдвинул условие возвращения Васина в ЦСКАВозвращение этой зимой защитника Виктора Васина в ЦСКА из «Уфы», где он находится в аренде, является одним из условий, выдвинутых главным тренером башкирской команды Виктором Гончаренко руководству московского клуба. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.«Крылья Советов» объявили состав на игру с «Краснодаром»Стал известен стартовый состав «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром».На стадионе «Спартака» поле очищают от снега, чтобы матч с «Рубином» состоялсяНа стадионе в Тушине поле очищают от снега. Здесь в 19.30 (мск) должен начаться матч с «Рубином».Безопасность матча «Спартак» - «Рубин» будут обеспечивать 200 бойцов РосгвардииБолее 200 бойцов Росгвардии будут обеспечивать безопасность матча 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином», сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.Гендиректор «Томи»: У нас очень много долгов, мы можем не доиграть сезонГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о ситуации в клубе. Он не исключил, что «Томь» будет вынуждена сняться с чемпионата.Анатолий Бышовец: Самедов - это перспектива на год-дваЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак».Генеральный директор «Уфы»: 8 декабря мы выпустим специальный релиз о будущем ГончаренкоГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не ответил на вопрос о том, останется ли в команде главный тренер Виктор Гончаренко. Он сказал, что этот вопрос прояснится 8 декабря.Фидлер продлил контракт с «Уралом»Капитан «Урала» Артем Фидлер продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Роберт Евдокимов: Счет матча с «Амкаром» стал для нас небольшим шокомГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал крупное поражение от «Амкара» (0:3) в 17-м туре РФПЛБолельщики «Амкара» посвятили баннер Селихову, который уходит в «Спартак» (фото)Болельщики «Амкара» посвятили баннер Селихову, который уходит в «Спартак» (фото)Болельщики «Амкара» на матче с «Оренбургом» (3:0) посвятили баннер вратарю команды Александру Селихову, который подписал контракт со «Спартаком».Гаджи Гаджиев: Победа над «Оренбургом»? Счет не отражает соотношения сил на полеГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:0).Виктор Гончаренко: Я не ухожу из «Уфы»Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Томи» (1:0). Также он опроверг информацию об уходе из команды.РФПЛ. 17-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов», «Спартак» - «Рубин» и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата России.«Амкар» дома обыграл «Оренбург»Матч 17-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Амкара».Газинский начал тренироваться в общей группе «Краснодара», дисквалификация Гарсии продлена не будетПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский приступил к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».Валерий Петраков: Играли достойно, а вот с судейским беспределом на поле нужно разбиратьсяГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил судейство в матче чемпионата России против «Уфы» (0:1).Аксель Витсель: Мы были удивлены составом «Ростова», но ни всегда играют в одном стилеПолузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».«Уфа» обыграла «Томь»Матч 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».Дмитрий Сенников: Самедов - не предатель, он просто амбициозный игрокЭкс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход хавбека железнодорожников Александра Самедова в «Спартак».«Амкар» - «Оренбург». ОнлайнВ понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» сыграет с «Оренбургом».

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение