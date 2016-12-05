Виктор Гончаренко: Мы хорошо поработали и набрали хорошее количество очков

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (1:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

- У нас были игры и лучшего качества, но поле тяжелое, было трудно вести атакующие действия. В каком настроении уходим на перерыв? Считаю, что мы достаточно хорошо поработали и набрали хорошее количество очков, - цитирует Гончаренко «Газета.ru».

Напомним, что победный мяч на 64-й минуте забил Александр Сухов. После 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в чемпионате России. У «Томи» девять очков и 15-е место.