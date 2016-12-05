Виктор Гончаренко: Мы хорошо поработали и набрали хорошее количество очков
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (1:0) в матче 17-го тура РФПЛ.
- У нас были игры и лучшего качества, но поле тяжелое, было трудно вести атакующие действия. В каком настроении уходим на перерыв? Считаю, что мы достаточно хорошо поработали и набрали хорошее количество очков, - цитирует Гончаренко «Газета.ru».
Напомним, что победный мяч на 64-й минуте забил Александр Сухов. После 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает восьмое место в чемпионате России. У «Томи» девять очков и 15-е место.
Матч
Голы
Сухов 64 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Живоглядов, Васин, Ванек, Игбун, Безденежных (Марсиньо, 46), Засеев (Фатай, 62), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 84)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев, Бордачёв, Жиров, Дроппа, Ковальчук, Комбаров (Баляйкин, 80), Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Сысуев, 34; Засеев, 59 - Соболев, 13; Жиров, 40; Комбаров, 71
Удаления:
нет - Дудиев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
05 декабря 13:00, Нефтяник, Текстовая трансляция