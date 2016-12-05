Павел «9Pasha» Хвастунов: «Получили iG.Vitality — команду, которую нужно проходить»

Игрок команды Virtus.pro Павел «9Pasha» Хвастунов поделился мнением о сетке плей-офф The Boston Major 2016.



«Лично я сеткой доволен. Получили iG.Vitality — команду, которую нужно проходить. Дальше будет сложнее. Что EG, что Wings могут заставить понервничать. В любом случае, в каждом матче нужно выкладываться на максимум. В любом случае поддерживайте нас и мы вас не подведём», — сказал Павел.



Матч плей-офф The Boston Major 2016 между командами Virtus.pro и iG.Vitality состоится 7 декабря в 18:00.



Источник