Газинский начал тренироваться в общей группе «Краснодара», дисквалификация Гарсии продлена не будет

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский приступил к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, наказание футболиста «Зенита» Хави Гарсии, нанесшего травму хавбеку краснодарцев, не увеличится до шести матчей.

Ранее КДК заявил, что если Газинский не сможет тренироваться в течение 15 дней после нанесения травмы, то дисквалификация Гарсии возрастет с трех матчей до шести.

На тренировке футболист «Краснодара» занимался в специальной защитной маске.

Напомним, Гарсия в концовке матча в Краснодаре нанес удар локтем Юрию Газинскому и попал тому в область носа. Хавбек хозяев был заменен и отправлен на электрокаре в подтрибунное помещение. У Газинского было диагностировано подозрение на перелом носа.

Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 2:1. На 86-й минуте отличился Артем Дзюба. На второй добавленной минуте счет сравнял Марат Измайлов, а через две минуты ударом через себя гол забил полузащитник хозяев Торнике Окриашвили.