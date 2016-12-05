Газинский начал тренироваться в общей группе «Краснодара», дисквалификация Гарсии продлена не будет
Полузащитник
«Краснодара» Юрий Газинский приступил к тренировкам в общей группе после
травмы, полученной в матче против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».
Таким
образом, наказание футболиста «Зенита» Хави Гарсии, нанесшего травму хавбеку краснодарцев,
не увеличится до шести матчей.
Ранее
КДК заявил, что если Газинский не сможет тренироваться в течение 15 дней после
нанесения травмы, то дисквалификация Гарсии возрастет с трех матчей до шести.
На
тренировке футболист «Краснодара» занимался в специальной защитной маске.
Напомним,
Гарсия в концовке матча в Краснодаре нанес удар
локтем Юрию Газинскому и попал тому в область носа. Хавбек хозяев был заменен и
отправлен на электрокаре в подтрибунное помещение. У Газинского было
диагностировано подозрение на перелом носа.
Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 2:1. На 86-й
минуте отличился Артем Дзюба. На второй добавленной минуте счет сравнял Марат
Измайлов, а через две минуты ударом через себя гол забил полузащитник хозяев
Торнике Окриашвили.