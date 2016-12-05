«Амкар» дома обыграл «Оренбург»
Матч 17-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Оренбургом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Амкара».
На 22-й минуте в собственные ворота отправил мяч Ивица Жунич. Он срезал мяч в свои ворота при попытке прервать навес со штрафного. Второй матч в активе Брайана Идову. Защитник перебросил вышедшего далеко из ворот Гутора. В концовке отличился Роланд Гиголаев.
«Амкар» набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате России. У «Оренбурга» 12 очков и 14-е место. В следующем туре «Оренбург» примет «Арсенал», а «Амкар» в гостях сыграет с «Уралом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Голы
Жунич 21 (1:0 - автогол). Идову 35 (2:0). Гиголаев 90 (3:0).
Состав
Амкар: Селихов, Джикия, Занев, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Жунич, Воробьёв, Коронов (Бамба, 64), Бреев (Ефремов, 88), Афонин, Малых, Нехайчик (Шогенов, 70), Саная
Предупреждения:
Зайцев, 24; Прокофьев, 29; Занев, 79; Джикия, 90 - Коронов, 31; Малых, 84
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
05 декабря 14:00, Звезда, Текстовая трансляция