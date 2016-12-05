«Амкар» дома обыграл «Оренбург»

Матч 17-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Амкара».

На 22-й минуте в собственные ворота отправил мяч Ивица Жунич. Он срезал мяч в свои ворота при попытке прервать навес со штрафного. Второй матч в активе Брайана Идову. Защитник перебросил вышедшего далеко из ворот Гутора. В концовке отличился Роланд Гиголаев.

«Амкар» набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате России. У «Оренбурга» 12 очков и 14-е место. В следующем туре «Оренбург» примет «Арсенал», а «Амкар» в гостях сыграет с «Уралом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур



