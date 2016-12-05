КХЛ. «Адмирал» уступил СКА, «Куньлунь» проиграл ЦСКА и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Матч
Адмирал - СКА - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Дацюк (Херсли, Дадонов), 10:21 (0:1). Белов (Дадонов, Ковальчук), 37:01 (0:2 - бол.). Гусев 41:06 (0:3). Казаков (Иванов, Лугин), 47:32 (1:3). Коскиранта 59:34 (1:4 - мен.).
Место и дата
05 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Амур - Северсталь - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Голы:
Зогорна (Куусела, Камалов), 11:23 (1:0). Попов (Коларж, Руденков), 43:12 (2:0). Капустин (Метсола, Кондратьев), 45:46 (3:0). Магогин 52:16 (3:1 - мен.). Карлин (Кагарлицкий, Коварж), 53:41 (3:2). Куусела (Рамстедт, Кондратьев), 59:59 (4:2 - п.в.).
Место и дата
05 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Кузьменко (Квартальнов Д.), 28:09 (0:1). Основин (Мамин), 31:01 (0:2).
Место и дата
05 декабря 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Матч
Сибирь - Металлург Нк - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Разумов (Емец), 32:26 (0:1). Разумов (Михеев), 50:55 (0:2). Лукин (Глухов), 56:26 (1:2).
Место и дата
05 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция