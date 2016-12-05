Месси сыграет против «Боруссии» с первых минут
Лионель Месси сможет принять участие в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией».
- Завтра Месси выйдет на поле с первых минут, - заявил главный тренер каталонцев Луис Энрике.
🔊 Luis Enrique: "Tomorrow Messi will play from the start" #FCBlive pic.twitter.com/YmhF0nJpy8— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 декабря 2016 г.
Ранее аргентинец восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.
Матч «Барселона» - «Боруссия» (Менхенгладбах) состоится 6 декабря на стадионе «Камп Ноу».
Напомним, каталонцы досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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