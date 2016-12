Месси сыграет против «Боруссии» с первых минут

Лионель Месси сможет принять участие в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией».

- Завтра Месси выйдет на поле с первых минут, - заявил главный тренер каталонцев Луис Энрике.

