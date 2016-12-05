Виктор Гончаренко: Я не ухожу из «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Томи» (1:0). Также он опроверг информацию об уходе из команды.

«У «Уфы» были более качественные матчи, но сейчас нужно сделать скидку на погодные условия. Мяч замерз, непривычный отскок — в таких условиях тяжелее атаковать. Понимали, что «Томь» находится в состоянии, когда может сыграть либо хорошо, либо плохо.

Довольны, что завершаем победой эту часть чемпионата. Мы хорошо поработали, набрали много очков. Ухожу ли я из «Уфы»? Нет, — цитирует Гончаренко «Матч ТВ» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что 39-летний Гончаренко сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. До этого белорусский специалист работал в тренерском штабе армейцев.



