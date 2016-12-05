Виктор Гончаренко: Я не ухожу из «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча
против «Томи» (1:0). Также он опроверг информацию об уходе из команды.
«У «Уфы» были более качественные матчи, но сейчас нужно сделать скидку на погодные условия. Мяч замерз, непривычный отскок — в таких условиях тяжелее атаковать. Понимали, что «Томь» находится в состоянии, когда может сыграть либо хорошо, либо плохо.
Довольны, что завершаем победой эту часть чемпионата. Мы хорошо поработали, набрали много очков. Ухожу ли я из «Уфы»? Нет, — цитирует Гончаренко «Матч ТВ» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».
Ранее сообщалось, что 39-летний Гончаренко сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. До этого белорусский специалист работал в тренерском штабе армейцев.
Матч
Голы
Сухов 64 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Живоглядов, Васин, Ванек, Игбун, Безденежных (Марсиньо, 46), Засеев (Фатай, 62), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 84)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев, Бордачёв, Жиров, Дроппа, Ковальчук, Комбаров (Баляйкин, 80), Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Сысуев, 34; Засеев, 59 - Соболев, 13; Жиров, 40; Комбаров, 71
Удаления:
нет - Дудиев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
05 декабря 13:00, Нефтяник, Текстовая трансляция