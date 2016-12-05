Гаджи Гаджиев: Победа над «Оренбургом»? Счет не отражает соотношения сил на поле
Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:0).
«Счет не отражает соотношения сил на поле. Одна команда реализовала свои возможности, у другой не сложилось. «Оренбург» выглядел хорошо, хотя моментов у наших ворот не было. Три гола – хорошо, но это не главное в такой ситуации. Эмоции позитивные нужны, конечно. Но такого превосходства нет, надеюсь, футболисты наши это понимают», – сказал наставник в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч
Голы
Жунич 21 (1:0 - автогол). Идову 35 (2:0). Гиголаев 90 (3:0).
Состав
Амкар: Селихов, Джикия, Занев, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Жунич, Воробьёв, Коронов (Бамба, 64), Бреев (Ефремов, 88), Афонин, Малых, Нехайчик (Шогенов, 70), Саная
Предупреждения:
Зайцев, 24; Прокофьев, 29; Занев, 79; Джикия, 90 - Коронов, 31; Малых, 84
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
05 декабря 14:00, Звезда, Текстовая трансляция