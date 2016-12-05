Сергей Ковалев – о бое с Уордом: «Сынок судей» знал, что проиграл бой и был сам удивлен решению
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказался о поединке с Андре Уородом, который состоялся 20 ноября.
Напомним, по его итогам победителем вышел представитель США, который в начале поединка был отправлен россиянином в нокдаун.
«Сынок судей» знал, что проиграл бой и был сам удивлен решению», – написал Ковалев на своей странице в Instagram.
🇺🇸"Son of judges"knew that he lost the fight and was his self surprised by design 😂😂😂 🇷🇺"Сынок судей" знал, что проиграл бой и был сам удивлён решению😂😂😂#Repost @the_vernon_hargraves_fan_club ・・・ Still can't believe this shit, neither can this guy, the "victor" @andresogward #kovalevwonthatfight @sergeykovalev_officialpage
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