Сергей Ковалев – о бое с Уордом: «Сынок судей» знал, что проиграл бой и был сам удивлен решению

читайте также

Андре Уорд: Бой с Ковалевым? Чувствую, что это была победа поколения Новый чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд поблагодарил своих фанатов в за поддержку в бою с Сергеем Ковалевым, у которого он выиграл по итогам 12-ти раундов.

Андре Уорд: Ковалев плачет, потому что судьи приняли решение не в его пользу Новый чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд высказался о поединке с россиянином Сергеем Ковалевым, у которого он выиграл по итогам 12-ти раундов.

Сергей Ковалев: Мне нужен тренер по тактике, который будет поправлять мои ошибки, видя их со стороны Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что его команда потерпит некие изменения после поражения от Андре Уорда.

Сергей Ковалев: Вернусь в реванше и заберу свои пояса у Уорда, иначе я просто не буду Сергеем Ковалевым Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказался о поединке с Андре Уородом, который состоялся 20 ноября.

Фредди Роуч: Не уверен, что реванш Ковалев – Уорд состоится Известный американский тренер Фредди Роуч выразил мнение, что организация реванша между Сергеев Ковалевым и Андре Уордом находится под вопросом.

Сергей Ковалев: Предположу, что Гассиеву не хватит времени для адаптации в России Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между двумя россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Боксерский ноябрь. Драма Ковалева и возвращение «Пакмэна» «Советский спорт» подводит итоги уходящего месяца и отмечает главные события на профессиональном ринге.

Сергей Ковалев: Есть большая вероятность, что Уорд будет избегать реванша Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев выразил мнение, что представитель Америки Андре Уорд, который победил россиянина в титульном поединке, будет избегать реванша.

Сергей Ковалев: Количество продаж платных трансляций боя с Уордом – это полный провал Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев недоволен количеством проданных трансляций своего поединка с американцем Андре Уордом.

Майкл Баффер: Ковалеву в реванше с Уордом нужно использовать тактику Ломаченко Известный ринг-анонсер американец Майкл Баффер поделился мнением о двух боях, которые состоялись в этом месяце.

Фредди Роуч: Думаю, Головкин может сменить весовую категорию ради боя с Ковалевым Известный американский тренер Фредди Роуч рассказал о перспективе поединка россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина. Он допустил, что Головкин ради этого может сменить весовую категорию.

Сергей Ковалев: Андрей «сын судей» Уорд носит мои пояса до нашего реванша Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от реванша с представителем Америки Андре Уордом.

Ковалев и Уорд могут провести реванш в апреле 2017 года Реванш между Сергеем Ковалёвым и новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уордом может состояться в апреле 2017 года. Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера россиянина Кэти Дуву.

Хабиб Нурмагомедов: Отец болеет за «Спартак», а я – за «Анжи» Самый популярный боец смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».

Андре Уорд: Не собираюсь извиняться перед Ковалевым, я заслужил победы Новый чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд считает, что судьи поступили справедливо, отдав ему победу в бою с представителем России Сергеем Ковалевым.

Константин Цзю: Ковалеву надо разобраться в себе, а не искать причин в судейских оценках Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал поражение Сергея Ковалева в бою с представителем США Андре Уордом.

Сергей Ковалев: Жизнь подкинула мне новое испытание в боксерской карьере Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев оставил запись в своем Instagram после поражения от представителя США Андре Уорда.

Уорд обошел Ковалева в обновленном рейтинге P4P Российский боксер Сергей Ковалев, выступающий в полутяжелой весовой категории, занял третье место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории журнала The Ring.

Поли Малиньяджи: Реванш между Ковалевым и Уордом будет таким же равным, как и первый поединок Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи выразил мнение, что реванш между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом пройдет в таком же ключе, как и первый поединок.