Болельщики «Амкара» посвятили баннер Селихову, который уходит в «Спартак» (фото)
Пермяки выиграли 3:0, Селихов не пропустил.
В итоге «Амкар» ушел на перерыв в чемпионате, оставшись единственной
командой в Европе, не пропускавшей голов в домашних матчах своего
национального первенства. Об этом сообщает официальный сайт «Амкара».
Александр Селихов, которому болельщики посвятили специальный баннер со
словами «Селихов Саша отстоял ворота наши», сыграл свой десятый матч на
«ноль».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически