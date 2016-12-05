Роберт Евдокимов: Счет матча с «Амкаром» стал для нас небольшим шоком

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал крупное поражение от «Амкара» (0:3) в 17-м туре РФПЛ.

«Счет всегда соответствует тому, что происходит на поле. Для тренерского штаба был небольшой шок. Мы забили два гола, правда, в свои ворота. В контратаке «Амкар» забил третий гол. Игра была достойной с нашей стороны, но нам чего-то не хватает. Будем над этим работать в следующем году», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Амкар» набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате России. У «Оренбурга» 12 очков и 14-е место. В следующем туре «Оренбург» примет «Арсенал», а «Амкар» в гостях сыграет с «Уралом».