Роберт Евдокимов: Счет матча с «Амкаром» стал для нас небольшим шоком
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал крупное поражение от «Амкара» (0:3) в 17-м туре РФПЛ.
«Счет всегда соответствует тому, что происходит на поле. Для тренерского штаба был небольшой шок. Мы забили два гола, правда, в свои ворота. В контратаке «Амкар» забил третий гол. Игра была достойной с нашей стороны, но нам чего-то не хватает. Будем над этим работать в следующем году», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
«Амкар» набрал 27 очков и занимает шестое место в чемпионате России. У «Оренбурга» 12 очков и 14-е место. В следующем туре «Оренбург» примет «Арсенал», а «Амкар» в гостях сыграет с «Уралом».
Матч
Голы
Жунич 21 (1:0 - автогол). Идову 35 (2:0). Гиголаев 90 (3:0).
Состав
Амкар: Селихов, Джикия, Занев, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Жунич, Воробьёв, Коронов (Бамба, 64), Бреев (Ефремов, 88), Афонин, Малых, Нехайчик (Шогенов, 70), Саная
Предупреждения:
Зайцев, 24; Прокофьев, 29; Занев, 79; Джикия, 90 - Коронов, 31; Малых, 84
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
05 декабря 14:00, Звезда, Текстовая трансляция