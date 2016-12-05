Фидлер продлил контракт с «Уралом»

Капитан «Урала» Артем Фидлер продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В составе «Урала» 33-летний Фидлер выступает с 2005 года. За это время он провел более двухсот матчей за команду в чемпионатах и первенствах России.

«Артем – наш местный парень, коренной уралец, патриот родного города и клуба, настоящий лидер коллектива. Мы рады, что продолжили сотрудничество и ждем, что наш капитан и дальше будет приносить команде ощутимую пользу, продолжит радовать болельщиков полезной игрой и красивыми голами», - сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

В нынешнем сезоне Артем Фидлер провел 17 матчей за «Урал» и забил один мяч.