Еременко, Хиетанен и Тальбо - лучшие игроки прошедшей недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов четырнадцатой игровой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Александр Еременко («Динамо» Москва), в четырех матчах одержавший четыре победы, в том числе две – «на ноль». Ерёменко отразил 97,6 процентов бросков при коэффициенте надёжности 0,74 (оба показателя – лучшие в лиге по итогам недели). Сухая серия голкипера «Динамо» составила 180 минут 12 секунд.

Лучшим защитником признан Юусо Хиетанен («Динамо» Мск), вместе с командой одержавший победы и набиравший очки во всех четырёх проведенных матчах. Всего на его счету 4 (2+2) очка. Защитник «Динамо» завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+4), также провел 6 силовых приемов и заблокировал 7 бросков соперника.

Лучшим нападающим признан Максим Тальбо («Локомотив»), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (1+4) очков. Нападающий ярославцев набирал результативные баллы в каждом из проведённых матчей, его шайба в игре с «Барысом» стала победной. Тальбо завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+5). На счету форварда «Локомотива» также 11 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан защитник Владислав Привольнев («Спартак»), не завершивший ни одного из трёх проведённых матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), нанес 5 бросков по воротам. 21-летний защитник в среднем проводил на льду 16 минут 45 секунд.





