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Агент защитника «Бенфики», которым интересуется «МЮ», подтвердил интерес к своему клиенту

Источник:  Goal.comКомментарии

Агент Хасан Четинкая, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа, заявил, что его клиентом интересуются несколько команд.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен приобрести игрока сборной Швеции в январе 2017 года.

«У моего клиента очень много предложений, но Виктор выступает за лучший клуб мира и не намерен покидать «Бенфику». Мы, конечно, обсудим этот вопрос с президентом лиссабонской команды, но все зависит от позиции руководства», – приводит слова агента Goal.

В нынешнем сезоне 22-летний Линделёф провел на клубном уровне 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.

Моуринью рассчитывает за счет Ибрагимовича приобрести защитника «Бенфики»

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