Агент защитника «Бенфики», которым интересуется «МЮ», подтвердил интерес к своему клиенту

Агент Хасан Четинкая, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа, заявил, что его клиентом интересуются несколько команд.



Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен приобрести игрока сборной Швеции в январе 2017 года.



«У моего клиента очень много предложений, но Виктор выступает за лучший клуб мира и не намерен покидать «Бенфику». Мы, конечно, обсудим этот вопрос с президентом лиссабонской команды, но все зависит от позиции руководства», – приводит слова агента Goal.



В нынешнем сезоне 22-летний Линделёф провел на клубном уровне 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2020 года.



Моуринью рассчитывает за счет Ибрагимовича приобрести защитника «Бенфики»