Тарьей Бе пропустит этап Кубка мира в Поклюке
Определился состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке.
Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации биатлона Норвегии.
Женщины: Тириль Экхофф, Фанни Хурн Биркеланд, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Рагнхильд Фемстейневик.
Мужчины: Уле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свенсен, Хенрик Л’Абе Лунн, Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд.
Таким образом, этап пропустит олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира-2010/11 Тарьей Бе, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Биатлонисты будут соревноваться в Поклюке с 9 по 11 декабря.
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