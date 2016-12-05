Олег Знарок: Зуб в игре с «Адмиралом» оставил неплохое впечатление

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

- Игра была для нас тяжелой. Хорошо, что выиграли, взяли три очка. Сейчас надо восстановиться перед сложной игрой дома.

- В матче с «Адмиралом» постарались разложить силы?

- У нас несколько игроков отдыхали с «Амуром». Постарались так и разложить.

- Зуб сегодня дебютировал за СКА. Какое оставил впечатление своей игрой?

- Неплохое, - сказал Знарок на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, СКА победил «Адмирал» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов и Никита Гусев. У «Адмирала» отличился Максим Казаков.

Следующий матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».

После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55 очками.