Генеральный директор «Уфы»: 8 декабря мы выпустим специальный релиз о будущем Гончаренко
Генеральный директор «Уфы»
Шамиль Газизов не ответил на вопрос о том, останется ли в команде главный тренер
Виктор Гончаренко. Он сказал, что этот вопрос прояснится 8 декабря.
«Не комментирую информацию по поводу Гончаренко. Когда
наступит ясность? Думаю, 8-го числа, «Уфа» выпустит специальный релиз по этому
поводу», - цитирует Газизова «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что 39-летний Гончаренко сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. До этого белорусский специалист работал в тренерском штабе армейцев.
Напомним, сегодня Гончаренко сказал, что не уйдет из «Уфы».
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