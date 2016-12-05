Генеральный директор «Уфы»: 8 декабря мы выпустим специальный релиз о будущем Гончаренко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не ответил на вопрос о том, останется ли в команде главный тренер Виктор Гончаренко. Он сказал, что этот вопрос прояснится 8 декабря.

«Не комментирую информацию по поводу Гончаренко. Когда наступит ясность? Думаю, 8-го числа, «Уфа» выпустит специальный релиз по этому поводу», - цитирует Газизова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что 39-летний Гончаренко сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА. Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. До этого белорусский специалист работал в тренерском штабе армейцев.

Напомним, сегодня Гончаренко сказал, что не уйдет из «Уфы».



