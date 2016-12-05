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«Ростов» запросил 300 билетов на матч с ПСВ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Пресс-служба ПСВ сообщила, что «Ростов» запросил 300 билетов для своих болельщиков на гостевой матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» запросил на матч с ПСВ 300 билетов, которые мы готовы предоставить. Никаких особенных мер безопасности на время проведения этого матча предпринято не будет», - цитирует «Р-Спорт» пресс-атташе голландского клуба Тиса Слегерса.

Встреча заключительного тура группы D пройдет 6 декабря в Эйндховене.

Российский клуб с четырьмя очками и занимает третье место, голландская команда с одним очком - на последней строчке.

Матч

ПСВ - Ростов

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция


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