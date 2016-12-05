Георгий Черданцев: Немедленно отдайте «Золотой мяч» Серхио Рамосу

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черднацев назвал своего претендента на «Золотой мяч» по итогам текущего года.



«Месси, Криштиану! Отдайте Золотой мяч Рамосу! Немедленно отдайте!!!», – написал Черданцев на своей странице в Instagram.

Напомним, в субботнем матче с «Барселоной» капитан «сливочных» сравнял счет в самой концовке игры (1:1) и помог своей команде уйти от поражения. Также игрок сборной Испании помог выиграть «Реалу» Лигу чемпионов против мадридского «Атлетико», забив единственный гол своей команды.

Позже, в матче с «Севильей» за Суперкубок УЕФА, Рамос забил мяч в конце встречи, после чего игра была переведена в дополнительное время, где сильнее оказалась команда Зинедина Зидана.

В этом году за престижную награду поборются нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.