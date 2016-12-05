Плэтт возвращается в ЦСКА?
Нападающий Джефф Плэтт, финалист Кубка Гагарина-2016, возвращается в КХЛ, сообщает шведский источник Exppressen. По информации «Советского спорта», его новой старой командой станет ЦСКА.
Как известно, по окончании прошлого сезона Плэтт отклонил предложение ЦСКА продлить контракт и стал игроком шведского «Векше».
– Мы сделали Джеффу лукративное предложение, он мог бы стать самым высокооплачиваем
Недавно армейцы расстались с двумя легионерами – финном Йонасом Энлундом и канадцем Бадом Холлоуэем. Словенец Ян Муршак выбыл как минимум до Нового года, а француз Стефан Да Коста – до марта.
В прошлом сезоне Плэтт стал с 35 (21+14) очками третьим бомбардиром и вторым снайпером ЦСКА. Армейцы подписали с ним контракт буквально перед стартом сезона.