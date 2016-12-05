ЦСКА на выезде обыграл «Куньлунь»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и ЦСКА завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу ЦСКА.
В составе победителей
отличились Андрей Кузьменко и Вячеслав Основин. ЦСКА набрал 88 очков и занимает
второе место в Западной конференции. «Куньлунь» идет седьмым на Востоке – 54 очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Куньлунь Ред Стар - ЦСКА - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Кузьменко (Квартальнов Д.), 28:09 (0:1). Основин (Мамин), 31:01 (0:2).
Место и дата
05 декабря 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
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