CAS отклонил апелляцию Блаттера на отстранение от футбольной деятельности
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера на 6-летнее отстранение от любой футбольной деятельности.
- Мне трудно принять такое решение, но по тому, как шло дело, было трудно ожидать иного вердикта, - заявил 80-летний Блаттер.
Напомним, Блаттер стал фигурантом коррупционного скандала в мае 2015 года, когда по обвинению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников различных футбольных федераций. По данным ФБР США, за последние 20 лет в ФИФА чиновники получили взятки на общую сумму примерно 150 миллионов долларов, а также повлияли на выбор стран-организаторов Чемпионатов мира по футболу в России и Катаре в 2018 и 2022 годах.
Блаттер был отстранен вместе с бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини за перевод двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счет Платини в 2011 году. В мае CAS частично удовлетворил апелляцию Платини, сократив дисквалификацию с шести до четырех лет.
Швейцарец занимал пост президента ФИФА с 1998 по 2015 год.