Александр Андриевский: Хотелось бы, чтобы судейский комитет разъяснил нам момент с удалением Рукавишникова
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский
поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).
- Я бы отнес нам в актив второй и третий периоды. Первый
период мы, к сожалению, провели недостаточно активно, давали много свободы
сопернику, который полностью владел инициативой.
Во втором и третьем периоде у нас были неплохие моменты. Был
шанс в конце, мы должны были играть 5 на 3, как нам показалось, в моменте с
первым удалением подсаживался под игрока Зубарев, а не Рукавишников. Мы просим,
чтобы судейский департамент разъяснил нам этот момент, - сказал Андриевский на
послематчевой пресс-конференции.
Напомним, СКА победил «Адмирал» со счетом 4:1. В составе армейцев
по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов и Никита Гусев. У «Адмирала»
отличился Максим Казаков.
Следующий матч армейцы проведут 8 декабря в
Петербурге против «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день в гостях сыграет
с магнитогорским «Металлургом».
После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55 очками.
Матч
Адмирал - СКА - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Дацюк (Херсли, Дадонов), 10:21 (0:1). Белов (Дадонов, Ковальчук), 37:01 (0:2 - бол.). Гусев 41:06 (0:3). Казаков (Иванов, Лугин), 47:32 (1:3). Коскиранта 59:34 (1:4 - мен.).
Место и дата
05 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция