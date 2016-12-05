Александр Андриевский: Хотелось бы, чтобы судейский комитет разъяснил нам момент с удалением Рукавишникова

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1).

- Я бы отнес нам в актив второй и третий периоды. Первый период мы, к сожалению, провели недостаточно активно, давали много свободы сопернику, который полностью владел инициативой.

Во втором и третьем периоде у нас были неплохие моменты. Был шанс в конце, мы должны были играть 5 на 3, как нам показалось, в моменте с первым удалением подсаживался под игрока Зубарев, а не Рукавишников. Мы просим, чтобы судейский департамент разъяснил нам этот момент, - сказал Андриевский на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, СКА победил «Адмирал» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов и Никита Гусев. У «Адмирала» отличился Максим Казаков.

Следующий матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».

После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55 очками.