Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дисквалифицирован на четыре матча АПЛ за грубую игру в поединке с «Челси» (1:3).



Напомним, игрок сборной Аргентины был удален на 96-й минуте встречи, после того как двумя ногами влетел в защитника «синих» Давида Луиза.



Таким образом, футболист «горожан» не поможет своей команде в матчах с «Лестером» (10 декабря), «Уотфордом» (14 декабря), «Арсеналом» (18 декабря) и «Халлом» (26 декабря).



Также сообщается, что дисквалификация грозит и полузащитнику «МанСити» Фернандиньо, который был удален с поле за толчок игрока «Челси» Сеска Фабрегаса. Последний, в свою очередь, может быть наказан за то, что дал Фернандиньо пощечину.