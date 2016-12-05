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Агуэро дисквалифицирован на четыре матча

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро дисквалифицирован на четыре матча АПЛ за грубую игру в поединке с «Челси» (1:3).

Напомним, игрок сборной Аргентины был удален на 96-й минуте встречи, после того как двумя ногами влетел в защитника «синих» Давида Луиза. 

Таким образом, футболист «горожан» не поможет своей команде в матчах с «Лестером» (10 декабря), «Уотфордом» (14 декабря), «Арсеналом» (18 декабря) и «Халлом» (26 декабря).

Также сообщается, что дисквалификация грозит и полузащитнику «МанСити» Фернандиньо, который был удален с поле за толчок игрока «Челси» Сеска Фабрегаса. Последний, в свою очередь, может быть наказан за то, что дал Фернандиньо пощечину.

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