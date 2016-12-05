Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 4СКА
Футбол  Краснодар- : -Крылья Советов
Футбол  Арсенал Тула- : -Анжи
Футбол  Амкар3 : 0Оренбург
Футбол  Спартак- : -Рубин
Гандбол  Россия- : -Хорватия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: Самедов - это перспектива на год-два

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак».

- Понимаете логику «Спартака», который берет Самедова?
- Да, уровень игры, его человеческие качества востребованы в хорошем клубе. Вопрос в другом - это перспектива на год-два. Но строя команду, надо ориентироваться на футболистов на 5-6 лет.

- Но «Спартаку» нужен титул уже весной.
- Самедов как игрок сегодняшнего и завтрашнего дня - да, подходит. «Спартак» сейчас столкнулся с кадровой проблемой. Отсутствие Зе Луиша, Джано и Промес, не нашедший после травмы своей игры, показывают - необходимость в усилении очень серьезная. Нарушились игровые связи, выпали футболисты основного состава, и качественно их компенсировать не удалось. Это и есть та причина, по которой берут Самедова, - цитирует Бышовца «Спорт-Экспресс.

Ранее СМИ сообщили, что контракт 32-летнего Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года, а зарплата игрока составит около 1,8 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гончаренко выдвинул условие возвращения Васина в ЦСКАВозвращение этой зимой защитника Виктора Васина в ЦСКА из «Уфы», где он находится в аренде, является одним из условий, выдвинутых главным тренером башкирской команды Виктором Гончаренко руководству московского клуба. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.«Крылья Советов» объявили состав на игру с «Краснодаром»Стал известен стартовый состав «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром».На стадионе «Спартака» поле очищают от снега, чтобы матч с «Рубином» состоялсяНа стадионе в Тушине поле очищают от снега. Здесь в 19.30 (мск) должен начаться матч с «Рубином».Безопасность матча «Спартак» - «Рубин» будут обеспечивать 200 бойцов РосгвардииБолее 200 бойцов Росгвардии будут обеспечивать безопасность матча 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином», сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.Гендиректор «Томи»: У нас очень много долгов, мы можем не доиграть сезонГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о ситуации в клубе. Он не исключил, что «Томь» будет вынуждена сняться с чемпионата.Генеральный директор «Уфы»: 8 декабря мы выпустим специальный релиз о будущем ГончаренкоГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не ответил на вопрос о том, останется ли в команде главный тренер Виктор Гончаренко. Он сказал, что этот вопрос прояснится 8 декабря.Агент защитника «Бенфики», которым интересуется «МЮ», подтвердил интерес к своему клиентуАгент Хасан Четинкая, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа, заявил, что его клиентом интересуются другие команды.Фидлер продлил контракт с «Уралом»Капитан «Урала» Артем Фидлер продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Роберт Евдокимов: Счет матча с «Амкаром» стал для нас небольшим шокомГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал крупное поражение от «Амкара» (0:3) в 17-м туре РФПЛБолельщики «Амкара» посвятили баннер Селихову, который уходит в «Спартак» (фото)Болельщики «Амкара» посвятили баннер Селихову, который уходит в «Спартак» (фото)Болельщики «Амкара» на матче с «Оренбургом» (3:0) посвятили баннер вратарю команды Александру Селихову, который подписал контракт со «Спартаком».Гаджи Гаджиев: Победа над «Оренбургом»? Счет не отражает соотношения сил на полеГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:0).Виктор Гончаренко: Я не ухожу из «Уфы»Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча против «Томи» (1:0). Также он опроверг информацию об уходе из команды.РФПЛ. 17-й тур. «Краснодар» - «Крылья Советов», «Спартак» - «Рубин» и другие матчиРезультаты матчей 17-го тура чемпионата России.«Амкар» дома обыграл «Оренбург»Матч 17-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Амкара».Газинский начал тренироваться в общей группе «Краснодара», дисквалификация Гарсии продлена не будетПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский приступил к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».Виктор Гончаренко: Мы хорошо поработали и набрали хорошее количество очковГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Томью» (1:0) в матче 17-го тура РФПЛ.Валерий Петраков: Играли достойно, а вот с судейским беспределом на поле нужно разбиратьсяГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил судейство в матче чемпионата России против «Уфы» (0:1).Эйдур Гудьонсен: Я готов сыграть за «Шапекоэнсе», если у них найдется место для меняИзвестный исландский нападающий Эйдур Гудьонсен заявил, что готов сыграть за «Шапекоэнсе». Он предложил команде свою помощь в связи трагедией, которая унесла жизни большинства игроков.Аксель Витсель: Мы были удивлены составом «Ростова», но ни всегда играют в одном стилеПолузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата России с «Ростовом».«Уфа» обыграла «Томь»Матч 17-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Томью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уфы».

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение