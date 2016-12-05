Анатолий Бышовец: Самедов - это перспектива на год-два

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак».

- Понимаете логику «Спартака», который берет Самедова?

- Да, уровень игры, его человеческие качества востребованы в хорошем клубе. Вопрос в другом - это перспектива на год-два. Но строя команду, надо ориентироваться на футболистов на 5-6 лет.



- Но «Спартаку» нужен титул уже весной.

- Самедов как игрок сегодняшнего и завтрашнего дня - да, подходит. «Спартак» сейчас столкнулся с кадровой проблемой. Отсутствие Зе Луиша, Джано и Промес, не нашедший после травмы своей игры, показывают - необходимость в усилении очень серьезная. Нарушились игровые связи, выпали футболисты основного состава, и качественно их компенсировать не удалось. Это и есть та причина, по которой берут Самедова, - цитирует Бышовца «Спорт-Экспресс.

Ранее СМИ сообщили, что контракт 32-летнего Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года, а зарплата игрока составит около 1,8 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.



