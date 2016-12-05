Гендиректор «Томи»: У нас очень много долгов, мы можем не доиграть сезон

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о ситуации в клубе. Он не исключил, что «Томь» будет вынуждена сняться с чемпионата.

«Те деньги, которые спонсоры нам должны были дать – 400 миллионов (рублей) – в прошлом году, когда мы были в ФНЛ, нам дали, а новых спонсоров мы не нашли и остались без денег, при этом выполнив задачу выхода в РФПЛ.

Футболисты могут разорвать контракты, подавать в палату (по разрешению споров), это их право. Ребятам надо зарабатывать, у них семьи. Мы никак не можем и не будем на это влиять. Тем более, мы в полном непонимании, как команда будет жить дальше. Клуб теоретически может не доиграть сезон. У нас очень много долгов», - цитирует Киселева «Р-Спорт».

Напомним, что сегодня «Томь» уступила «Уфе» со счетом 0:1. Команда занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе девять очков.



