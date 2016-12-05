Гендиректор «Томи»: У нас очень много долгов, мы можем не доиграть сезон
Генеральный директор «Томи»
Руслан Киселев рассказал о ситуации в клубе. Он не исключил, что «Томь» будет
вынуждена сняться с чемпионата.
«Те деньги, которые спонсоры нам должны были дать – 400 миллионов (рублей) – в прошлом году, когда мы были в ФНЛ, нам дали, а новых спонсоров мы не нашли и остались без денег, при этом выполнив задачу выхода в РФПЛ.
Футболисты могут разорвать контракты, подавать в палату (по разрешению споров), это их право. Ребятам надо зарабатывать, у них семьи. Мы никак не можем и не будем на это влиять. Тем более, мы в полном непонимании, как команда будет жить дальше. Клуб теоретически может не доиграть сезон. У нас очень много долгов», - цитирует Киселева «Р-Спорт».
Напомним, что сегодня «Томь» уступила «Уфе» со счетом 0:1. Команда занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе девять очков.
Матч
Голы
Сухов 64 (1:0).
Состав
Уфа: Лунев, Аликин, Сухов, Живоглядов, Васин, Ванек, Игбун, Безденежных (Марсиньо, 46), Засеев (Фатай, 62), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 84)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев, Бордачёв, Жиров, Дроппа, Ковальчук, Комбаров (Баляйкин, 80), Попов (Кудряшов, 68), Бикфалви, Соболев (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Сысуев, 34; Засеев, 59 - Соболев, 13; Жиров, 40; Комбаров, 71
Удаления:
нет - Дудиев, 90
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
05 декабря 13:00, Нефтяник, Текстовая трансляция