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Александр Зинченко: Завтра ПСВ должен обыграть «Ростов», команда настроена оптимистично

Источник:  ФК «ПСВ Эйндховен»Комментарии

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко уверен в том, что команде по силам одолеть «Ростов» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Мы хорошо изучили и сильные, и слабые стороны игры «Ростова». Мы должны одержать победу завтра. С нетерпением ждем начала матча. Ребята рвутся в бой, и сейчас атмосфера в команде очень положительная, мы настроены оптимистично, - заявил Зинченко.

Матч ПСВ - «Ростов» состоится 6 декабря в Голландии.

Для продолжения борьбы в Лиге Европы российской команде достаточно будет добиться ничейного результата.

Напомним, Александр Зинченко в прошлом сезоне играл за «Уфу», а затем был куплен «Манчестер Сити». Английский клуб отдал футболисты в аренду ПСВ.

Матч

ПСВ - Ростов

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция


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