Александр Зинченко: Завтра ПСВ должен обыграть «Ростов», команда настроена оптимистично

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко уверен в том, что команде по силам одолеть «Ростов» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Мы хорошо изучили и сильные, и слабые стороны игры «Ростова». Мы должны одержать победу завтра. С нетерпением ждем начала матча. Ребята рвутся в бой, и сейчас атмосфера в команде очень положительная, мы настроены оптимистично, - заявил Зинченко.

Zinchenko: 'We hebben het spel van FC Rostov goed bestudeerd en de sterke en zwakke punten in kaart gebracht. We moeten morgen winnen.' pic.twitter.com/nfOfiT6AAC