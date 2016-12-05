Александр Зинченко: Завтра ПСВ должен обыграть «Ростов», команда настроена оптимистично

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко уверен в том, что команде по силам одолеть «Ростов» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Мы хорошо изучили и сильные, и слабые стороны игры «Ростова». Мы должны одержать победу завтра. С нетерпением ждем начала матча. Ребята рвутся в бой, и сейчас атмосфера в команде очень положительная, мы настроены оптимистично, - заявил Зинченко.

Zinchenko: 'We hebben het spel van FC Rostov goed bestudeerd en de sterke en zwakke punten in kaart gebracht. We moeten morgen winnen.' pic.twitter.com/nfOfiT6AAC — PSV (@PSV) 5 декабря 2016 г.

Матч ПСВ - «Ростов» состоится 6 декабря в Голландии.

Для продолжения борьбы в Лиге Европы российской команде достаточно будет добиться ничейного результата.

Напомним, Александр Зинченко в прошлом сезоне играл за «Уфу», а затем был куплен «Манчестер Сити». Английский клуб отдал футболисты в аренду ПСВ.





