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Гран-при Франции вернется в календарь Формулы-1 с 2018 года

Источник:  Motorsport.comКомментарии

С сезона 2018 года в Формуле-1 вновь будет проводиться Гран-при Франции. Об этом объявили организаторы гонки.

В понедельник в парижской штаб-квартире Автомобильного клуба Франции состоялась пресс-конференция, на которой организаторы Гран-при объявили о возвращении этапа в календарь Формулы-1 

В последний раз «Поль Рикар» принимал Гран-при Франции в 1990 году. После этого и до 2008 года чемпионат приезжал в Маньи-Кур. С 2009-го Гран-при Франции не проводился.

Сейчас трасса используется в том числе для тестов Формулы-1.

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