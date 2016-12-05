Гран-при Франции вернется в календарь Формулы-1 с 2018 года

С сезона 2018 года в Формуле-1 вновь будет проводиться Гран-при Франции. Об этом объявили организаторы гонки.

В понедельник в парижской штаб-квартире Автомобильного клуба Франции состоялась пресс-конференция, на которой организаторы Гран-при объявили о возвращении этапа в календарь Формулы-1

В последний раз «Поль Рикар» принимал Гран-при Франции в 1990 году. После этого и до 2008 года чемпионат приезжал в Маньи-Кур. С 2009-го Гран-при Франции не проводился.



Сейчас трасса используется в том числе для тестов Формулы-1.