Санников получил травму в матче с «Кузней»

Капитан «Сибири» Степан Санников травмировал плечо.

В первом периоде матча с новокузнецким «Металлургом» форвард хозяев Санников врезался плечом в ворота и покинул лед. До финальной сирены он на поле не выходил.

Напомним, бронзовый призер ЧМ-2016 и победитель Кубка «Карьяла» попал в список Олега Знарка кандидатов на участие в Кубке Первого канала.

Степень серьезности повреждения будет определена после медицинского обследования.