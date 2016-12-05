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Санников получил травму в матче с «Кузней»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Сибири» Степан Санников травмировал плечо.

В первом периоде матча с новокузнецким «Металлургом» форвард хозяев Санников врезался плечом в ворота и покинул лед. До финальной сирены он на поле не выходил.

Напомним, бронзовый призер ЧМ-2016 и победитель Кубка «Карьяла» попал в список Олега Знарка кандидатов на участие в Кубке Первого канала.

Степень серьезности повреждения будет определена после медицинского обследования.

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