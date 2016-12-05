Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы (опрос)
На этой неделе ЦСКА и Ростову предстоят ответственные матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Для того чтобы занять третье место в группе и выйти в Лигу Европы, «Ростову» достаточно на выезде сыграть вничью с голландским ПСВ.
А ЦСКА в гостевом матче с «Тоттенхэмом» для решения аналогичной задачи необходима только победа.
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция
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