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Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы (опрос)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этой неделе ЦСКА и Ростову предстоят ответственные матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для того чтобы занять третье место в группе и выйти в Лигу Европы, «Ростову» достаточно на выезде сыграть вничью с голландским ПСВ.

А ЦСКА в гостевом матче с «Тоттенхэмом» для решения аналогичной задачи необходима только победа.

Голосование: Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы?

Матч

ПСВ - Ростов

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция


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