Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы (опрос)

На этой неделе ЦСКА и Ростову предстоят ответственные матчи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для того чтобы занять третье место в группе и выйти в Лигу Европы, «Ростову» достаточно на выезде сыграть вничью с голландским ПСВ.

А ЦСКА в гостевом матче с «Тоттенхэмом» для решения аналогичной задачи необходима только победа.