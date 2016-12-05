Максим Казаков: «Адмирал» ни в чем не уступал СКА
Нападающий «Адмирала»
Максим Казаков поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного
чемпионата КХЛ (1:4).
- Мы неплохо играли, ни в чем не уступали СКА, но нужно
реализовывать свои моменты. Рад, что мне удалось забросить шайбу, но жаль, что
этот гол ничего не значит. СКА – одна из сильнейших команд лиги по всем
компонентам игры, они наказывают за каждую ошибку, поэтому в матче с армейцами нельзя
расслабляться ни на секунду, - приводит слова Казакова официальный сайт «Адмирала».
Напомним,
СКА победил «Адмирал» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили
Павел Дацюк, Антон Белов, Никита Гусев и Ярно Коскиранта, у «Адмирала» отличился Максим Казаков.
Следующий матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против московского «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». После 38 матчей СКА с 96 очками возглавляет таблицу Западной конференции, «Адмирал», с 55 очками – шестой на Востоке.
Матч
Адмирал - СКА - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы:
Дацюк (Херсли, Дадонов), 10:21 (0:1). Белов (Дадонов, Ковальчук), 37:01 (0:2 - бол.). Гусев 41:06 (0:3). Казаков (Иванов, Лугин), 47:32 (1:3). Коскиранта 59:34 (1:4 - мен.).
Место и дата
05 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция