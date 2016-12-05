Максим Казаков: «Адмирал» ни в чем не уступал СКА

Нападающий «Адмирала» Максим Казаков поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

- Мы неплохо играли, ни в чем не уступали СКА, но нужно реализовывать свои моменты. Рад, что мне удалось забросить шайбу, но жаль, что этот гол ничего не значит. СКА – одна из сильнейших команд лиги по всем компонентам игры, они наказывают за каждую ошибку, поэтому в матче с армейцами нельзя расслабляться ни на секунду, - приводит слова Казакова официальный сайт «Адмирала».

Напомним, СКА победил «Адмирал» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов, Никита Гусев и Ярно Коскиранта, у «Адмирала» отличился Максим Казаков.

Следующий матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против московского «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». После 38 матчей СКА с 96 очками возглавляет таблицу Западной конференции, «Адмирал», с 55 очками – шестой на Востоке.