Безопасность матча «Спартак» - «Рубин» будут обеспечивать 200 бойцов Росгвардии
Более 200 бойцов Росгвардии будут обеспечивать безопасность матча 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином», сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.
«В преддверии матча стадион и прилегающая к нему территория будут обследованы кинологами со служебными собаками. Пропуск зрителей будет осуществляться через рамки металлодетекторов», - добавили в ведомстве.
Встреча начнется сегодня на «Открытие Арене» в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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