Безопасность матча «Спартак» - «Рубин» будут обеспечивать 200 бойцов Росгвардии

Более 200 бойцов Росгвардии будут обеспечивать безопасность матча 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином», сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

«В преддверии матча стадион и прилегающая к нему территория будут обследованы кинологами со служебными собаками. Пропуск зрителей будет осуществляться через рамки металлодетекторов», - добавили в ведомстве.

Встреча начнется сегодня на «Открытие Арене» в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.