Феттель не собирается переходить в «Мерседес»

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель дал понять, что не собирается претендовать на роль преемника Нико Росберга в «Мерседесе». Он заявил, что сосредоточен на следующем сезоне в своей нынешней команде.

«Ни для кого не секрет, что и у меня, и у Кими (Райкконена) есть контракты на следующий сезон. Я не знаю, какие планы строят в «Мерседесе». «Феррари» сосредоточена исключительно на своей работе. В следующем году нас ждут большие перемены, поэтому мы сейчас очень заняты. Мы с оптимизмом смотрим в сезон-2017», - цитирует Феттеля Autosport.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов». Его партнер по команде Льюис Хэмилтон выразил сожаление, что не сможет взять реванш.