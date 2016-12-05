На стадионе «Спартака» поле очищают от снега, чтобы матч с «Рубином» состоялся
На стадионе в Тушине поле очищают от снега. Здесь в 19.30 (мск) должен начаться матч с «Рубином».
Убирают снег сотрудники стадиона, задействована и техника. Кроме того, снег убирают в окрестностях арены. Метель в Москве тем временем не стихает.
Поле чистят от снега, чтобы Спартак и Рубин все-таки сыграли pic.twitter.com/4RzrSFfyKZ— Артем Локалов (@lokalov) 5 декабря 2016 г.
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