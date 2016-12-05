«Крылья Советов» объявили состав на игру с «Краснодаром»
Стал известен стартовый состав «Крыльев Советов» на матч 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Таранов, Бато, Цаллагов, Маргасов, Башкиров, Чочиев, Молло, Паскуато, Корниленко.
Запасные: Павлов, Конюхов, Божин, Зинков, Киселев, Голенков, Садик.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Краснодаре и стартует в 19.00 мск.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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