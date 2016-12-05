Гончаренко выдвинул условие возвращения Васина в ЦСКА

Возвращение этой зимой Виктора Васина в ЦСКА из «Уфы», где защитник находится в аренде, является одним из условий, выдвинутых главным тренером башкирской команды Виктором Гончаренко руководству армейцев. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 28-летний Васин был отдан в годичную аренду в «Уфу» в начале нынешнего сезона.

«Одним из условий, которые выдвинул Гончаренко в переговорах с ЦСКА, стало немедленное возвращение из аренды защитника Виктора Васина, которого он видит основным игроком», - сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что нынешний наставник ЦСКА Леонид Слуцкий покинет команду после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который пройдет в среду.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, в свою очередь, сообщил, что 8 декабря клуб выпустит специальный релиз о будущем Гончаренко.