«Сибирь» дома уступила новокузнецкому «Металлургу»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Сибирью» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Кузни».
В составе победителей дубль сделал Алексей Разумов. У «Сибири» гол в активе Дмитрия Лукина. «Металлург» набрал 29 очков и остается на последнем месте в Восточной конференции. У «Сибири» 51 очко и девятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сибирь - Металлург Нк - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Разумов (Емец), 32:26 (0:1). Разумов (Михеев), 50:55 (0:2). Лукин (Глухов), 56:26 (1:2).
Место и дата
05 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически