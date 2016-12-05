В США застрелен 25-летний боксер Эд Браун

В Чикаго был убит молодой американский боксер Эд Браун, сообщает ESPN.

Боец со своей девушкой находился в автомобиле, когда по ним начали стрелять из другой машины. В результате Браун получил огнестрельное ранение в голову, а девушка была ранена в ногу.



Эд был экстренно госпитализирован, но врачи не смогли спасти его жизнь.



- Он потерял свою жизнь в 25 лет ни за что. Эти люди стреляли без всякой причины. Он не был бандитом и не был связан с наркотиками и криминалом, он не занимался такими вещами. Он был славным и застенчивым парнем, — прокомментировал трагедию менеджер боксера Камерон Данкин.

Браун одержал на профессиональном ринге 20 побед (16 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.



